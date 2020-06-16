تسريب مواصفات أحدث منافس لهواتف هواوي

أعلنت شركة Xiaomi الصينية مؤخرا عن نيتها الدخول مع شركة هواوي في منافسة أخرى في عالم الهواتف عبر مجموعة من الأجهزة المتطورة والرخيصة، أبرزها سيكون Redmi 9A.

وبالرغم من أن الشركة لم تفصح عن الخصائص الفنية والتقنية لهذا الهاتف، واكتفت بالتلميح بأن سعره المنخفض سيكون محفزا قويا على شرائه نظرا لمواصفاته المتطورة، إلا أن بعض المواقع سربت تلك المواصفات بالاعتماد على وثائق حصلت علىيها من قاعدة البيانات التابعة للجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية FCC.

وتبعا للتسريبات فإن الجهاز سيزود بشاشة بمقاس 6.53 بوصة بدقة عرض +FHD، وسيطرح تحت الاسم التجاري М2006C3LG.

أما المعالج فيه فسيكون ثماني النوى من نوع MеdiaTek Helio A25، يحوي أنوية من نوع ARM Cоrtex-A53 بتردد 1.8 و2.4 غيغاهيرتز، ومعالج الرسوميات سيكون IMG PowеrVR GE8320، والمودم سيكون قادرا على الاتصال بشبكات 4G/LTЕ وشبكات Wi-Fi، والبطارية ستكون بسعة 4900 ميلي أمبير، ستكفيه ليعمل ليومين متتاليين مع استعماله لتصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات وسماع الموسيقى.

#Redmi9 Launching on June 15 | Mediatek Helio G80, FHD+| Such a big upgrade.



6.53" IPS FHD+ (GG5)

Rear Cam 13MP(Main) + 8MP(Ultrawide) + 5MP (Macro) + 2MP(Depth)



MTK Helio G80 ,WiFi 5, Gyroscope, 3.5mm, Infrared. Triple Slot, Battery 5,020 mAh

2 varients 3+32, 4+64



Stay Tuned. pic.twitter.com/9W0AJDfISS — I’m Kanoon (@KanoonMan) June 9, 2020

كما سيحصل هذا الهاتف على واجهات تشغيل МIUI 12 الحديثة من Xiaomi، المبنية على برمجبات أندرويد، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع، وكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل، أما سعره فمن المتوقع أن يكون 125 دولارا أو أكثر بقليل.

المصدر: 3dnews