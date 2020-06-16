كل جديد عن "قاتل ipad" القادم من سامسونغ

من أكثر الأجهزة التي ينتظر عشاق منتجات سامسونغ ظهورها هذا العام هي حواسب Galaxy Tab S7، و التي من المفترض أن تحصل على ميزات لم تطرح في حواسب هذه الشركة من قبل.

وتبعا لبعض التسريبات التي ذكرها موقع phonearena وقناة OnLeaks الشهيرة على "تويتر" فإن هذه الحواسب ستأتي بنموذجين Galaxy Tab S7 وGalaxy Tab S7 plus، وستطرح في النصف الثاني من العام الجاري، وأحدهما سيكون قادرا على العمل مع شبكات 5G.

ومن أهم ما ستحصل عليه هذه الأجهزة هي شاشات بمعدل تحديث 120 هيرتزا، لم يتوفر مثلها في حواسب Galaxy Tab من قبل، ما سيمنح هذه الحواسب سرعة كبيرة جدا في التعامل مع الصور والفيديوهات وسلاسة في تصفح مواقع الإنترنت.

Here comes your very first look at the #Samsung#GalaxyTabS7!



360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @Pigtou_



-> https://t.co/4I0pFuDhwbpic.twitter.com/TEQE7aaodq — Steve H.McFly (@OnLeaks) June 11, 2020

ومن المفترض أن تكون هذه الشاشات من نوع AMOLED بمقاس 11 و12.3 بوصة، أما أبعاد هياكل هذه الأجهزة فـ (165.3/253.7/6.3) ملم.

وستأتي حواسب Galaxy Tab ببطاريات بسعة 7760 و9800 ميلي أمبير، أما المعالجات فيها فستكون من نوع Snapdragon 865 ثمانية النوى، وذاكرة الوصول العشوائي بحجم 6 غيغابايت على الأقل، وذاكرة التخزين الداخلية 128 غيغابايت.

كما ستدعمها سامسونغ بكاميرا أساسية ثنائية العدسة عالية الدقة، وبنظام تشغيل Android 10 مزود بواجهات One UI 2 التي توفر العديد من الميزات للتحكم السريع بالتطبيقات.

المصدر: ixbt