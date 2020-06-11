بالفيديو.. شاهد بلايستيشن 5

كشفت شركة سوني اليوم عن الجيل الخامس من منصة الألعاب (بلاي ستيشن) PlayStation، وذلك استعدادا لإطلاقها في الأسواق بحلول نهاية العام الحالي.

وتم نشر الفيديو على قناة يوتيوب الرسمية للشركة.



بالإضافة إلى ذلك ، قدمت سوني إصدار لعبة "GTA V" للجيل الجديد من وحدة التحكم.



وفي كانون الثاني (يناير)، أظهر جيم ريان، رئيس قسم الألعاب في Sony، شريحة مع ميزات الجيل التالي من وحدة تحكم ألعاب PlayStation 5 خلال CES 2020.



وقدمت الشركة اليابانية مراجعة لتصميم ومواصفات المنصة التي تأتي باللونين الأبيض والأسود، وذلك للمنصة ذاتها ووحدة التحكم وسماعات الأذن، وجهاز التحكم، والكاميرا.

المصدر: وكالات