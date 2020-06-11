"تويتر" قد يستعيد ميزة افتقدها المستخدمون

أشارت بعض المواقع المتخصصة بشؤون الإنترنت والتقنية إلى أن تطبيق "تويتر قد يعيد لمستخدميه ميزة كانوا قد حرموا منها سابقا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء القائمين على تطبيق "تويتر" يعملون حاليا على إيجاد طرق جديدة لإعادة ميزة "العلامة الزرقاء" لبعض الشخصيات العامة، والتي كانت تعتمد لتوثيق الحسابات باسم مستخدميها، لكن آلية إعادتها ستعتمد على بعض المعايير الجديدة

وكانت "تويتر" قد أشارت في وقت سابق إلى "أن ميزة العلامة الزرقاء لا تهدف أبدا لاعتراف بمحتوى التغريدات التي ينشرها المستخدمون عبر تطبيقها، لكنها تتيح للآخرين إمكانية التحقق مما إذا كان الحساب الذي بتابعون تغريداته يعود لشخص حقيقي أو شخصية معروفة".

ومن جهته كان الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" قد أشار سابقا إلى أن الميزة المذكورة كانت قد توقفت بالنسبة لبعض المستخدمين، لكن الشركة لديها خطط لتمكين جميع مستخدميها من إرسال طلبات للحصول عليها مجددا.

Twitter is working on “Request Verification” 👀



(I’m not Twitter employee. I’m not tech support) pic.twitter.com/ED58QsD7kM — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 7, 2020

وحول هذا الموضوع نشرت الخبيرة التقنية جين وونغ تغريدة عرضت فيها قائمة إعدادات مطورة لتطبيق "تويتر"، تتضمن إعدادات تتعلق بالـ "حسابات الشخصية" وطلب التحقق للحصول على العلامة المذكورة.

المصدر: tellerreport