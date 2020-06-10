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اسم HTC يعود لعالم الهواتف مع أجهزة متطورة

العالم الرقمي و Social media

اسم HTC يعود لعالم الهواتف مع أجهزة متطورة
youtube/Android Phones Collection
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نشرت شركة HTC إعلانا ترويجيا حددت في الـ 16 من يونيو الجاري موعدا لإطلاق مجموعة جديدة من الهواتف المنافسة التي تأمل من خلالها استعادة مراكزها في عالم الأجهزة الذكية.

ومن المفترض أن يحصل الهاتف الرئيسي من مجموعة أجهزة Desire 20 Pro على قدرات تصوير ممتازة من خلال كاميرته الأساسية التي ستأتي بأربع عدسات بدقة (64+13+8+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية المتوقع أن تكون بدقة 24 ميغابيكسل، والتي ستثبت على الزاوية اليسرى أعلى الشاشة.

كما سيزود هذا الهاتف بشاشة بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، قادرة على عرض فيديوهات +FHD، وخاصية التعرف على الوجوه عبر الكاميرا الأمامية لفك قفل الشاشة بأمان وحماية البيانات.

وستزوده HTC بماسح لبصمات الأصابع سيثبت على الواجهة الخلفية، إضافة إلى منفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية.

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2020.06.16 敬請期待!

Публикация от HTC Taiwan (@htc_taiwan)

أما معالجه فسيكون ثماتي النوى من نوع Qualcomm Snapdragon 665، ومعالج الرسوميات Adreno 610، وذاكرة الوصول العشوائي ستكون 6 غيغابايت.

المصدر: 3dnews

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