الذكاء الاصطناعي يساعد الأطباء الروس في مكافحة فيروس كورونا

أفاد الخبراء في جامعة "إينوبوليص" الروسية بأنهم ابتكروا شبكة لخلايا الأعصاب الاصطناعية بمقدورها تشخيص مرض التهاب الرئة الناتج عن فيروس كورونا بدقة 80%.

واستخدم الخبراء من أجل تعليم الذكاء الاصطناعي قاعدة البيانات التي تتضمن 28 ألفا من صور الأشعة السينية للمرضى المصابين بأنواع مختلفة من مرض التهاب الرئة. كما أنهم أدخلوا في الخوارزمية 94 صورة للأشعة السينية لصدر المصابين بفيروس كورونا.

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وقام الذكاء الاصطناعي وطبيب متخصص في الأشعة السينية بتحليل مستقل لصور الأشعة السينية التابعة للمرضى المصابين بفيروس كورونا.

واتضح أن تشخيصات قدمها الذكاء الاصطناعي تنطبق بنسبة 80% على التشخيصات التي قدمها خبير الأشعة السينية. وعلاوة على ذلك فإن الذكاء الاصطناعي لم يخطئ في 13% من حالات الإصابة بمرض التهاب الرئة الذي وجد الخبير نفسه عاجزا عن تشخيص المرض.

وقال ناطق باسم الجامعة إنه يتوقع أن تزداد عما قريب قاعدة البيانات الخاصة بالمرضى المصابين بفيروس كورونا، ما سيؤدي إلى رفع دقة عمل الذكاء الاصطناعي وقدرته على تشخيص المرض.

وقال رئيس مركز الذكاء الاصطناعي في الجامعة ،راميل كولييف، إن مستوى دقة شبكة الخلايا العصبية الاصطناعية لا يسمح إلى حد الآن بتطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي في المستشفيات الروسية، بينما يمكن الاستفادة من هذا الأسلوب ومعلوماته عند إجراء الدراسات والبحوث العلمية.

المصدر: إر بي كا