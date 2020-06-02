قريبا.. سوني تزيح الستار عن PlayStation 5

أعلنت شركة سوني رسميا الرابع من يونيو الجاري موعدا للكشف عن أحدث منصة PlayStation لألعاب الفيديو.

ومن المفترض أن تكشف سوني عن منصتها الجديدة خلال حدث سيبث مباشرة عبر الإنترنت، سيستعرض خلاله جيم رايان، المدير التنفيذي لقطاع الترفيه في الشركة أهم مزايا منصة الألعاب الجديدة التي ستطرحها.

وحول الموضوع قال رايان: " تمثل الألعاب القادمة إلى PlayStation 5 أفضل ما تم التوصل إليه من قبل استوديوهات تصميم الألعاب في العالم، جميع الاستوديوهات الكبيرة والصغيرة تعاونت على تطويرها على حد سواء، ما سنعرضه قريبا سيكون جزءا من إمكانيات المنصة وألعابها، وسيظل لدينا الكثير لنشاركه مع المستخدمين مستقبلا".

وتبعا للتسريبات فإن المنصة الجديدة ستزود بمعالج AMD Zen 2 ثماني النوى بتردد 3.5 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات RDNA 2، سيمنحاتها سرعة فائقة في التعامل مع الصور والفيديوهات عالية الدقة.

كما يفترض أن تحصل على أقراص تخزين داخلية من نوع SSD ، وذواكر وصول عشوائي حديثة من نوع SSD .

أما الصور التي سربت للتصميم الخارجي للمنصة فتظهر أنها تختلف كليا عن منصات PlayStation السابقة، وتأتي بشباك تبريد كبيرة على مختلف جهات هيكل المنصة، مع إضاءة داخلية جذابة باللون الأزرق.

المصدر: blogplaystation