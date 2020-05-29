هاتف آخر من Realme بقدرات تصوير فائقة!

دعمت شركة Realme الصينية نجاحاتها في عالم الأجهزة الذكية هذا العام بتطوير هاتف جديد يتميز بكاميرا ذات قدرات تصوير مميزة.

وتأتي الكاميرا الأساسية لهذا لهاتف X3 SuperZoom بأربع عدسات، عدسة بدقة 64 ميغابيكسل بميزة التثبيت الإلكتروني للصورة، وعدسة بدقة 8 ميغابيكسل بفتحة كبيرة لالتقاط صور عالية الدقة في الظلام، وعدسة ثالثة بدقة 8 ميغابيكسل، ورابعة بدقة 2 ميغابيكسل فيها حساس خاص يدعم ميزة التقريب الرقمي بمعدل 60x.

أما الكاميرا الأمامية له فأتت مزدوجة، فيها عدسة بدقة 32 ميغابيكسل مزودة بحساس Sony IMX616، وعدسة أخرى بدقة 8 ميغابيكسل بفتحة واسعة f / 2.2.

ويدعم الأداء المميز لهذا الهاتف معالج Snapdragon 855 Plus ثماني النوى، أنويته من نوع Kryo 485 بتردد 2.9 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي LPPDDR4 بحجم 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية UFS 3.0 بحجم 256 غيغابايت.

كما زودته Realme يمعالج رسوميات Realme بتردد 675 ميغاهيرتز، وشاشة بمقاس 6.6 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، محمية بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش من نوع Corning Gorilla Glass 5.

وحصل الهاتف أيضا على بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وشريحة للاتصال عبير شبكات Bluetоoth 5، ومنفذ USB-C، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وهيكل محمي من الماء والغبار بأبعاد 163.9 × 75.8 × 9.4 ملم يزن 195 غ، إضافة إلى نظلم تشغيل Android 10 مع واجهات Realme UI.

المصدر: 4pda