أحدث هواتف 5G المنافسة من Redmi

أعلنت شركة Redmi التابعة للعملاقة Xiaomi عن هاتفين بأسعار منافسة، طورتهما ليعملا مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

ويمتاز هاتفا Redmi 10X 5G و Redmi 10X Pro 5G بشاشات AMOLED بمقاس 6.5 بوصة ودقة عرض (1080/2400) بيكسل، وبطاريات بسعة 4520 ميلي أمبير، تعمل مع شواحن سريعة باستطاعة (22.5 و33 واطا)، إضافة إلى هياكل أنيقة محمية من الماء والغبار وفق معايير IP53 العالمية.

كما زود الهاتفان بكاميرا أساسية رباعية العدسة فيها مستشعر بصري بدقة 48 ميغابيكسل، وتتمتع بميزات التقريب البصري والرقمي للصورة، وحصل Redmi 10X Pro 5G على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل، فيما جاءت الكاميرا الأمامية للجهاز الآخر بدقة 16 ميغابيكسل.

وجاء Redmi 10X Pro بذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، فيما حصل الآخر على ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

ومن المفترض أن يطرح Redmi 10X 5G بسعر 224 دولارا للنسخة المزودة بذواكر 6/64 غيغابايت، وبسعر 252 دولارا للنسخة بذواكر 6/128 غيغابايت، وبـ 336 دولارا للنسخة بذواكر 8/256 غيغابايت.

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أما هاتف Redmi 10X Pro 5G فسيباع بسعر 322 دولارا للنسخة المزودة بذواكر 8/128 غيغابايت، وبـ 364 دولارا للنسخة المزودة بذواكر 8/256 غيغابايت.

وستباع هذه الهواتف في الأسواق اعتبارا من يونيو القادم، بأربع ألوان أساسية هي الأبيض والذهبي والأزرق والوردي.

المصدر: 3dnews