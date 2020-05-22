تسجيل السرعة الفائقة للإنترنت قادرة على تنزيل 1000 فيلم عالي الدقة في ثانية

حقق الباحثون في أستراليا سرعة قياسية على الإنترنت تبلغ 44.2 تيرابايت في الثانية، ما يسمح للمستخدمين بتنزيل 1000 فيلم عالي الدقة في ثانية واحدة.

واستخدم الفريق من جامعات موناش وسوينبرن التقنية والمعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن، شريحة ضوئية micro-comb تحتوي على مئات من أشعة الليزر تحت الحمراء لنقل البيانات عبر البنية التحتية للاتصالات الموجودة في ملبورن.

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وتوجد أعلى سرعة إنترنت تجارية في أي مكان في العالم حاليا في سنغافورة، حيث يبلغ متوسط ​​سرعة التنزيل 197.3 ميغابت في الثانية.

وفي أستراليا، يبلغ متوسط ​​سرعة التنزيل 43.4 ميغابت في الثانية، أي أبطأ مليون مرة من السرعات التي تم تحقيقها في الاختبار الأخير.

ويقول الدكتور بيل كوركوران من جامعة موناش: "هناك القليل من السباق العالمي في الوقت الحالي لإيصال هذه التكنولوجيا إلى مرحلة تجارية، حيث أن وضع تقنية micro-comb مفيد في مجموعة واسعة حقا من التقنيات الحالية".

وأضاف: "أظن أننا يمكن أن نرى أجهزة مثل أجهزتنا متاحة لمختبرات الأبحاث في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات، والاستخدام التجاري الأولي في حوالي خمس سنوات".

وأدت الطلبات بسبب البقاء في المنزل والناجمة عن جائحة فيروس كورونا إلى ضغط كبير على البنية التحتية للإنترنت في الأشهر الأخيرة.

وبحسب الباحثين، فإن تطبيق جهاز micro-comb سيخفف من هذه المشكلة.

المصدر: إندبندنت