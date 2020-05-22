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"تويتر" تختبر ميزة تعزز خصوصية المستخدمين

العالم الرقمي و Social media

Reuters RD/BMA/KC/
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بدأت شركة "تويتر" اختبار ميزة من شأنها زيادة خصوصية النشر عند مستخدمي تطبيقها على الأجهزة الذكية.

وأشارت الشركة في مدونة على موقعها الرسمي على الإنترنت إلى أن الميزة التي تختبرها حاليا عند بعض مستخدمي "تويتر" على أجهزة أندرويد وios قد تساعد المستخدمين على تحديد من يمكنه الرد على تغريداتهم.

وعند تطبيق هذه الميزة بشكل فعلي ستظهر للمستخدم 3 خيارات عند نشره للتغريدات على "تويتر"، من خلالها يمكنه تحديد من يستطيع الرد على تغريداته، فإما أن يمكن الجميع من الرد عليها، أو يحدد الأشخاص الذين يتابعهم فقط للرد، أو يحدد الخيار للأشخاص المذكورين في التغريدة حصرا.

وحول الموضوع قالت "تويتر": "اختبار.. إليكم طريقة جديدة لإجراء محادثات مع الأشخاص الذين تريدونهم، بدأنا باختبار الميزة عند نسبة صغيرة من المستخدمين في العالم، ترقبوا رؤيتها فعليا".

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ويرى الخبراء أن الميزة المذكورة ستساهم في الحد من التعليقات غير المرغوب بها التي يتلقاها بعض المستخدمين على تغريداتهم.

المصدر: blog.twitter

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