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لتسهيل التواصل.. غوغل توفر تطبيقا مجانيا لمكالمات الفيديو

العالم الرقمي و Social media

لتسهيل التواصل.. غوغل توفر تطبيقا مجانيا لمكالمات الفيديو
youtube/G Suite Help
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كخطوة جديدة لمساعدة الناس على التواصل أثناء فترة الحجر المنزلي الصحي المفروض لمنع تفشي عدوى كورونا، قررت غوغل أن تتيح أحد أشهر تطبيقاتها لمكالمات الفيديو مجانا للمستخدمين.

وأشارت غوغل إلى أن جميع من يملك حسابا رسميا تابعا لها على الإنترت بات بإمكانه الاستفادة من خدمات تطبيق Google Meet مجانا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن خدمات التطبيق المذكور ستوفر إمكانية الاتصال عبر تقنية الفيديو لفترة غير محدودة للمستخدمين مجانا حتى سبتمبر القادم، واعتبارا من أول سبتمبر ستكون المدة الزمنية للاتصال المجاني 60 دقيقة.

وتشير العديد من المواقع المختصة بشؤون الإنترنت وتقنية المعلومات إلى أن هذه الخطوة من غوغل من شأنها أن تزيد منافسة Google Meet لتطبيق Zoom الذي يعتبر من أكثر تطبيقات الاتصال عبر الفيديو استخداما في الوقت الحالي.

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وتعمل غوغل في الفترة الأخيرة على اختبار العديد من الميزات التي من شأنها أن تحسن جودة استخدام هذا التطبيق واستقطاب أكبر قدر من المستخدمين إليه، إذ بدأت باختبار ميزة لعزل الضوضاء الخارجية أثناء استعماله، كما تختبر ميزات أخرى ستسهل عملية تبادل البيانات من خلاله أثناء الاجتماعات الإلكترونية التي تعقد عبر تقنية الفيديو.

المصدر: ixbt

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