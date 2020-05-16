الصينية Realme تبرز من جديد بهاتفين منافسين

اعتبرت هواتف شركة Realme العام الفائت من أهم المنافسين لهواتف هواوي وسامسونغ من الفئة المتوسطة، وهذا العام قررت الشركة العودة إلى سباق المبيعات بهاتفين مميزين خصصتهما لفئة الشباب.

أول هاتف Realme Narzo 10 جاء بسعر 160 دولارا تقريبا، وحصل على هياكل أنيقة زينت واجهاتها الخلفية بخطوط طولية متموجة تضفي عليها روح الحيوية والحداثة.

وحصل هذا الجهاز على شاشة بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (1600/720) بيكسل، تملأ كامل مساحة واجهته الأمامية تقريبا باستثناء ثقب صغير خصص للكاميرا.

كما زود الجهاز بمعالج MediaTek Helio G80، ومعالج رسوميات Mali G52، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين 128 غيغابايت قابلة للتوسيع، إضافة لمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت بدقة 16 ميغابيكسل، والكاميرا الأساسية فرباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل.

والهاتف المميز الآخر Realme Narzo 10A فاتى بسعر 113 دولارا تقريبا، وبشاشة بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (1600/720) بيكسل.

وحصل هذا الهاتف على ماسح لبصمات الأصابع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومعالج MediaTek Helio G70، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت بدقة (12+2+2) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات بدقة 1080 بيكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

المصدر: gsmarena