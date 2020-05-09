تعرف على أحدث منافس صيني لهواتف سامسونغ

أزاحت شركة Vivo الصينية الستار عن هاتف جديد طورته ليكون أقوى منافس لهواتف الفئة A الشهيرة من سامسونغ.

ورغم سعره الذي لا يتجاوز 200 دولار حصل هاتف Vivo Y30 الجديد على العديد من الميزات المنافسة، وجاء بهياكل أنيقة مقاومة للماء والغبار بلونين أساسيين هما Dazzlе Blue وMоonstone White.

وحصل هذا الجهاز على شاشة IPS Ultrа بمقاس 6.4 بوصة بدقة عرض (1560/720) محمية بزجاج متين مقاوم للخدوش والصدمات.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (13+8+2) ميغابيكسل، تعمل مع ميزة التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

وحصل Y30 على ماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة خاصة للدفع الإلكتروني، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة للاتصال بشبكات Bluetоoth 5.0.

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ويضمن أداءه الممتاز معالج MediaTek Helio P35 ثماني النوى بتردد 2.3 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات IMG PоwerVR GE8320، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، ونظام تشغيل FunTоuch OS 10 مبني على نظام Andrоid 10.

المصدر: 3dnews