"ببجي PUBG ".. فريق T1 الشهير يودع "الكنز"!

ودع فريق T1 PUBG الكوري الجنوبي الشهير، الجمعة، أحد لاعبيه المحترفين والذي وصفوه بالـ"كنز".

وفي تغريده نشرها أعضاء فريق "تي وان" على حسابهم في تويتر قالو فيها : "الكنز" يغادر فريق T1 PUBG. نشكره على جميع المساهمات التي قدمها ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

يذكر أن "الكنز"، هو لاعب كوري جنوبي محترف يبلغ من العمر 20 عامًا، وكان ضمن فريق T1 الشهير قرابة عام واحد .

وخلال تواجده ربح الفريق عدة جوائز في لعبة الببجي الشهيرة، حيث حقق T1 المركز الثاني في الدوري الكوري PUBG 2019 -

وإلى الان لم يتم الإعلان عن استبداله بشخص آخر.



المصدر: رويترز