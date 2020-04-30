 
مباشر

الذكاء الاصطناعي يستطيع تشخيص "كوفيد – 19"

العالم الرقمي و Social media

الذكاء الاصطناعي يستطيع تشخيص
Sputnik بلدية موسكو
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nry6

قرر أطباء موسكو أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تشخيص الإصابات بفيروس كورونا.

وقال الخبراء إن مشاركة الذكاء الاصطناعي في تشخيص فيروس كورونا ستزيد إلى حد بعيد من دقة التشخيص وسيقلل عدد الأخطاء في عمل الأطباء وعدد التشخيصات الخاطئة.

إقرأ المزيد
السلطات الأردنية تحذر مواطنيها من خطر بعض تطبيقات الهواتف الجوالة على خصوصياتهم
السلطات الأردنية تحذر مواطنيها من خطر بعض تطبيقات الهواتف الجوالة على خصوصياتهم

وستقوم "العين الكمبيوترية" بتحليل صور تقدمها أجهزة التصوير المقطعي لمن يشتبه بإصابته بفيروس كورونا أو من أصيب بمرض التهاب الرئة الناتج عن "كوفيد – 19".

جدير بالذكر أن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بدأت تستخدم سابقا في مستشفيات موسكو لتشخيص أمراض السرطان حيث أكدت فاعليتها.

وشهدت موسكو يوم 29 أبريل عددا قياسيا للأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا وبلغ عددهم 480 شخصا، مع العلم أن العدد المتوسط للمتعافين من فيروس كورونا لم يتجاوز سابقا 300 شخص. ويأمل الأطباء باستمرار تلك النزعة الإيجابية في العاصمة الروسية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا