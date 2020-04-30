الذكاء الاصطناعي يستطيع تشخيص "كوفيد – 19"

قرر أطباء موسكو أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تشخيص الإصابات بفيروس كورونا.

وقال الخبراء إن مشاركة الذكاء الاصطناعي في تشخيص فيروس كورونا ستزيد إلى حد بعيد من دقة التشخيص وسيقلل عدد الأخطاء في عمل الأطباء وعدد التشخيصات الخاطئة.

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وستقوم "العين الكمبيوترية" بتحليل صور تقدمها أجهزة التصوير المقطعي لمن يشتبه بإصابته بفيروس كورونا أو من أصيب بمرض التهاب الرئة الناتج عن "كوفيد – 19".

جدير بالذكر أن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بدأت تستخدم سابقا في مستشفيات موسكو لتشخيص أمراض السرطان حيث أكدت فاعليتها.

وشهدت موسكو يوم 29 أبريل عددا قياسيا للأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا وبلغ عددهم 480 شخصا، مع العلم أن العدد المتوسط للمتعافين من فيروس كورونا لم يتجاوز سابقا 300 شخص. ويأمل الأطباء باستمرار تلك النزعة الإيجابية في العاصمة الروسية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا