الصين تختبر هاتفا متطورا سعره أقل من 200$

برز اسم شركة OPPO الصينية مؤخرا عبر العديد من الهواتف المتطورة التي شكلت منافسة كبيرة لأجهزة سامسونغ وهواوي، فما الجديد الذي ستكشف عنه هذه الشركة قريبا.

تبعا للتسريبات التي انتشرت في صفحات الإنترنت مؤخرا تختبر OPPO حاليا هاتفها الأحدث A72 الذي سيأتي بمواصفات متطورة، وسعر لن يتجاوز الـ 200 دولار.

ورغم سعره الرخيص إلا أن الجهاز سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار بوزن 192 غ، وأبعاد (162/75.5/8.9) ملم، محمي وفق معايير ip68 العالمية.

كما سيزود بشاشة OLED بمقاس 6 بوصات بدقة (2400/1080 ) بيكسل، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وأنظمة GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

ومثل هاتف A52 الذي كشفت عنه OPPO مؤخرا سيحصل هذا الجهاز أيضا على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، يمكن شحنها عبر شاحن سريع (18 واطا)، ومعالج Quаlcomm Snаpdragon 665 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adrеno 610، لكنه سيختلف عن الأول بذاكرة الوصول العشوائي والتي ستأتي بحجم 8 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون بأربع عدسات ودقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: 4apk