هواوي تطلق أحدث حواسبها الشخصية في روسيا

أعلن وكلاء شركة هواوي في موسكو أنهم بدأوا باستقبال طلبات شراء حواسب MateBook 13 المتطورة التي ستطرح في الأسواق الروسية بشكل رسمي قريبا.

وستطرح هذه الحواسب بنموذجين، النموذج الأول سيأتي بهيكل أنيق ومتين مصنوع من الألومينيوم والبلاستيك يزن 1.2 كلغ، تبلغ سماكته 14.9 ملم فقط.

وسيمتاز هذا الحاسب بسرعة كبيرة في معالجة البيانات بفضل معالج Intel Core i7-8565U، ومعالج رسوميات NVIDIA GeForce MX150، وذاكرة وصول عشوائي 8/16 غيغابايت.

كما سيزود بشاشة بمقاس 13.3 بوصة بدقة عرض (1440/2160) بيكسل، وقرص تخزين داخلي SSD بسعة 256/515 غيغابايت، وبطارية تعمل لاكثر من 11 ساعة، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

أما النموذج الثاني MateBook X Pro فسيأتي بشاشة أكبر بمقاس 13.9 بوصة بدقة عرض (3000/2000) بيكسل.

وهيكله سيكون بوزن 1.33 كلغ، وأبعاد (304/217/14.6) ملم، ومعالجه سيكون من نوع MateBook X Pro، وذاكرة الوصول العشوائي بحجم 16 غيغابايت، وقرص التخزين الداخلي بسعة 1 تيرابايت.

وسيحصل الحاسبان المذكوران على زر تشغيل مزود بماسح لبصمات الأصابع، وتقنية Dolby Atmos الشهيرة لتعديل الأصوات وتحسين جودتها.

المصدر: ixbt