إل جي تحيي Folder بنسخة تعمل بنظام أندرويد!

فاجأت شركة إل جي عشاق الأجهزة الذكية وكشفت عن نسخة مطورة من هاتف Folder الأسطوري القابل للطي، زودتها بنظام تشغيل من نوع أندرويد.

ويأتي هاتف LG Folder 2 بهيكل بلاستيكي أنيق يزن 127 غ، بأبعاد 107.9/55/18 ملم، مزود بشاشة داخلية بمقاس 2.8 بوصة بدقة عرض (240/320) بيكسل.

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كما حصل هذا الهاتف على شاشة إضافية صغيرة مثبتة على هيكله من الخارج مقاسها 0.9 بوصة، يمكن من خلالها مشاهدة الرقم الذي يتصل بالهاتف أو الرسائل الواردة، إضافة إلى لوحة مفاتيح تقليدية من نوع T9، ومفتاح SOS خاص لطلب النجدة في حالات الطوارئ.

وزود هذا الجهاز أيضا بمعالج Snapdrgon 210، وذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذاكرة داخلية 8 غيغابايت قابلة للتوسيع، وكاميرا بدقة 2 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 1470 ميلي أمبير.

وله القدرة على الاتصال بالأجهزة الذكية والهواتف عبر تقنية البلوتوث، كما يمكنه الاتصال بشكبات الـ Wi-Fi، أما سعره فنحو 160 دولارا.

المصدر: ixbt