تطبيقات خطيرة على أندرويد وiOS يمكنها اختراق أجهزة المستخدمين

حذر تقرير حديث مستخدمي نظامي التشغيل iOS وأندرويد من حملة جديدة وخطيرة لبرامج التجسس.

تحاول عملية الاحتيال جذب الأشخاص لاستخدام تطبيقات زائفة تتعلق بمعلومات حول فيروس كورونا والعملات المشفرة واسترداد الأموال.

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ووفقا لشركة Trend Micro، ومقرها طوكيو باليابان، فقد وقع إنشاء تطبيقات التجسس المراوغة هذه لكل من آيفون وأندرويد. ويمكن لهذه التطبيقات سرقة معلومات مثل الدردشات عبر الإنترنت وقوائم جهات الاتصال والصور وحتى بيانات الموقع. ومع ذلك، يبدو أن تطبيقات iOS قد قللت من قدرات سرقة المعلومات.

وأشارت Trend Micro إلى أن "التطبيقات ربما لا تزال قيد التطوير، وربما تنتظر الوقت المناسب لضخ الرموز الخبيثة".

ومن بين التطبيقات الخطرة التي رصدها التقرير، هناك تطبيقان متاحان في المتاجر الإلكترونية،

يطلق عليهما Concipit 1248 وConcipit Shop.

ولم يعد بإمكاننا رؤية هذه التطبيقات على متجر "غوغل بلاي"، ولكن ربما قام بعض المستخدمين بتنزيلها بالفعل قبل حذفها من المتجر الإلكتروني رسميا.

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ووجد Trend Micro بالفعل التطبيقات الخطرة عند النظر إلى تطبيق زائف يسمى Coronavirus Updates، وكان هذا التطبيق يسرق المعلومات من هواتف أندرويد.

ويبدو أن جميع التطبيقات تأتي من شركة تسمى Concipit 1248، والتي تملك موقع ويب شرعيا يدعي أنه "أول منصة استرداد نقدي على Blockchain".

ومع ذلك، فإن Concipit 1248 مرتبط أيضا بـ Cashnow.ee، وهو موقع ويب يحظر برنامج مكافحة الفيروسات الجيد من الوصول إليه.

وقال Trend Micro إن الترميز داخل التطبيقات يشير إلى أن منشئي هذه الجريمة الإلكترونية هم هواة.

وأخبرت شركة آبل Trend Micro أن آلية الأمان sandbox قادرة على اكتشاف هذه السلوكيات الضارة وحظرها.

أما إذا كنت من مستخدمي أندرويد، فمن المستحسن تنزيل برنامج جيد لمكافحة الفيروسات.

المصدر: ذي صن