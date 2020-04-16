موتورولا تكشف عن شبيه NOTE قريبا!

ينتظر عشاق أجهزة موتورولا الكشف عن هاتف Edge Plus الذي سيأتي بالعديد من الميزات الموجودة في هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ.

وكانت موتورولا تخطط للكشف عن هاتفها الجديد أواخر الشهر الفائت، لكن الظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا وإلغاء المؤتمرات التقنية أجبرت الشركة على تأجيل العملية.

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/FNqbOskRxg — Motorola (@Moto) April 13, 2020

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف الذي سيرفع الستار عن تصميمه وميزاته في 22 الشهر الجاري سيزود بقلم ذكي يمكن من خلاله التحكم بالتطبيقات والكتابة والرسم على الشاشة كم هو الحال مع الأقلام الذكية الموجودة في هواتف NOTE من سامسونغ.

كما يفترض أن يحصل هذا الهاتف على معالج Snapdragon865 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 غيغابايت، وشاشة OLED عالية الدقة ورقيقة الحواف، وبطارية بسعة 4500 أو 5000 ميلي أمبير بميزتي الشحن اللاسلكي والسريع.

أما الكاميرا الأساسية له فمن المتوقع أن تكون بدقة 108 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 64 ميغابيكسل.

المصدر: megaobzor