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موتورولا تكشف عن شبيه NOTE قريبا!

العالم الرقمي و Social media

موتورولا تكشف عن شبيه NOTE قريبا!
twitter/ Giz China
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ينتظر عشاق أجهزة موتورولا الكشف عن هاتف Edge Plus الذي سيأتي بالعديد من الميزات الموجودة في هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ.

وكانت موتورولا تخطط للكشف عن هاتفها الجديد أواخر الشهر الفائت، لكن الظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا وإلغاء المؤتمرات التقنية أجبرت الشركة على تأجيل العملية.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف الذي سيرفع الستار عن تصميمه وميزاته في 22 الشهر الجاري سيزود بقلم ذكي يمكن من خلاله التحكم بالتطبيقات والكتابة والرسم على الشاشة كم هو الحال مع الأقلام الذكية الموجودة في هواتف NOTE من سامسونغ.

كما يفترض أن يحصل هذا الهاتف على معالج Snapdragon865 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 غيغابايت، وشاشة OLED  عالية الدقة ورقيقة الحواف، وبطارية بسعة 4500 أو 5000 ميلي أمبير بميزتي الشحن اللاسلكي والسريع.

أما الكاميرا الأساسية له فمن المتوقع أن تكون بدقة 108 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 64 ميغابيكسل.

المصدر: megaobzor

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