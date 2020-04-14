ما الذي يميز هواتف Xiаomi المتطورة؟

صنف الكثير من خبراء التقنية هواتف Redmi K30 الجديدة التي أعلنت عنها Xiаomi من بين أفضل الأجهزة الذكية لهذا العام، فما المميز في هذه الهواتف.

ومن أبرزهواتف الفئة المذكورة جاء Redmi K30 Pro و Redmi K30 Pro Zоom Editiоn، اللذان قدما للمستخدم مواصفات متطورة جدا وعملية، وطرحا بأسعار تتراوح ما بين 426 و460 دولارا.

أكثر نقطة لفتت انتباه الخبراء في هذين الهاتفين هو متانة الهيكل وحمايته العالية ضد الماء والغبار والتي تفوقت في بعض الاختبارات عن حماية ip68 الموجودة في أحدث وأغلى الهواتف الذكية.

والنقطة الأخرى التي تميزت فيها هذه الهواتف هي تقنية الكاميرا الأمامية التي ثبتت على جسم متحرك يظهر من داخل الهيكل أثناء الحاجة للتصوير ويدخل إليه أوتوماتيكيا بسرعة كبيرة في حال تعرض الهاتف للسقوط ما يوفر حماية كبيرة لهذه الكاميرا.

وبالرغم من السعر الرخيص نسبيا مقارنة بالإمكانيات، فقد حصلت هذه الهواتف على معالجات Snapdragon 865 أفضل معالجات مطروحة للأجهزة الذكية حاليا، إضافة لذاكرة وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، ما يمكنها من معالجة البيانات بسرعة كبيرة والعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

كما تميزت هذه الهواتف بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة 68 ميغابيكسل، صنفت من بين أفضل كاميرات الهواتف، إضافة لكاميرات أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

المصدر: 4apk