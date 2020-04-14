آبل تطرح نسخا جديدة من أغلى حواسبها!

بعد أن لاحظت التراجع الكبير في مبيعات الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر قررت آبل إطلاق نسخ معدلة من حواسب Mac Pro المنصفة كأغلى حواسب مكتبية في العالم.

وتبعا للتسريبات فإن أول نسخة من هذه الحواسب ستكون معدلة عن نسخ Mac Pro التي كشف عنها أواخر العام الفائت، لكنها ستأتي بذاكرة وصول عشوائي 48 غيغابايت بدلا من 32، أما سعرها فسيكون 5349 دولارا، أي أقل بنحو 1000 دولار تقريبا من النسخة القديمة.

كما ستطرح نسخة متطورة جدا من هذه الحواسب بمعالجات جبارة بـ 16 نواة، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 192 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 8 تيرابايت، تمنح أصحابها إمكانيات هائلة في معالجة الصور والفيديوهات.

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وسيكون سعر هذه الحواسب 22 ألفا و439 دولارا، أي أرخص بنحو 4000 دولار من أقوى نسخة Mac Pro طرحت العام الفائت.

وتبعا للخبراء في آبل ستخضع الأجهزة الجديدة لفحوصات دقيقة قبل طرحها في الأسواق، وتكفلها للمستخدمين لمدة عام، ويمكن تمديد كفالتها عبر AppleCare+ purchase.

المصدر: macrumors