إل جي تطلق شبيه آيفون بسعر 350$!

كشفت شركة إل جي عن هاتف جديد يحمل تصميمه بعض الملامح من تصاميم هواتف آيفون التي أطلقت في العامين الأخيرين.

ورغم أن هاتف Style3 طور ليكون جهازا ذكيا ينافس هواتف الفئة المتوسطة في الأسواق إلا أن إل جي زودته بالعديد من المواصفات المميزة، مثل الهيكل المقاوم للماء والغبار وفق معايير ip68، والكاميرات ذات القدرات الممتازة.

ويأتي هذا الهاتف بشاشة OLED بمقاس 6.1 بوصة بدقة عرض +QHD، يتوسطها من الأعلى مساحة مستطيلة صغيرة مخصصة للكاميرا وحساس الضوء، شبيهة بتلك الموجودة في شاشات آيفون الجديدة.

ويضمن الأداء الممتاز للهاتف معالج Snapdragon 845 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

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كما زودته إل جي بماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وأنظمة للدفع الإلكتروني، ونظام لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

أما الكاميرا الأساسية للهاتف فجاءت ثنائية العدسة بدقة (48+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل وميزة التعرف على الوجوه.

المصدر: ixbit