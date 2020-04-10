روسيا تعتمد طابعات 3D لتصنيع الأقنعة والكمامات الطبية

بينما تعاني امعظم البلدان من نقص الكمامات والأقنعة الطبية بسبب انتشار عدوى كورونا، قررت إحدى الشركات الروسية اعتماد تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لتأمين هذه المستلزمات.

وتبعا للرئيس التنفيذي لشركة Robocibernetics التي تعمل على المشروع، فإن تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد مكنت شركته من تصنيع كمامات بلاستكية خاصة، يمكن وضعها في الماء الدافئ لمدة دقيقتين قبل ارتدائها ومن ثم وضعها على الوجه لتأخذ شكله وتصبح حوافها أقل نفوذية، وبذلك تكون هذه الكمامات مناسبة للجميع تقريبا.

إقرأ المزيد

وبفضل التقنية المذكورة أيضا تمكنت الشركة من تصنيع فلاتر خاصة لهذه الكمامات يمكن استعمالها أكثر من مرة بعد استبدال الحشوة القطنية الموجودة بداخلها.

ولم تقتصر جهود الشركة على تصنيع الكمامات فحسب، بل اعتمدت الطابعات ثلاثية الأبعاد أيضا لتطوير أقنعة مخصصة للأطباء لحمايتهم من العدوى أثناء تعاملهم مع المرضى، وتصنيع معدات خاصة بأجهزة التنفس الصناعي التي تعتبر حاجة ملحة في ظل انتشر عدوى كورونا اليوم.

المصدر: لايف