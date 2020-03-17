الطابعات ثلاثية الأبعاد تنقذ المرضى في زمن الكورونا!

في زمن باتت فيه المعدات والمستلزمات الطبية حاجة ماسة في بعض المشافي التي تعالج الناس من وباء كورونا، لجأت إيطاليا إلى الاستعانة بتقنيات حديثة لتأمين تلك المستلزمات.

وحول هذا الموضوع قالت شركة FabLab المروجة لطابعات 3D في إيطاليا: "إن الطابعات ثلاثية الأبعاد ساهمت مؤخرا في حل مشكلات تتعلق بنقص المعدات الطبية، وأنقذت مرضى في مشاف تعالجهم من عدوى كورونا".

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وأضاف "في الـ 13 من مارس الجاري اتصلت بي صحفية من موقع Giornale di Brescia وأخبرتني أن أحد المشافي في مدينة بريشا شمالي إيطاليا تعاني من نقص في صمامات مخصصة لأجهزة العناية المركزة، وأن الشركة التي تورد تلك الصمامات للمشفى لن تسطيع إمداده بكميات إضافية في الوقت اللازم، لذا سألتني فيما إذا من الممكن أن يتم طباعة مثل تلك الصمامات على طابعات 3D وأخبرتها باحتمالية نجاح الموضوع".

وبعد أن علم المسؤولون بالمشفى بالأمر قاموا بالتواصل مع شركات محلية تقدم خدمات عبر طابعات 3D، وبالفعل جاء فنيون من شركة Isinnova إلى المشفى مصطحبين معهم طابعات خاصة، وبعد بضعة ساعات تمكنوا من طباعة أول صمام يمكن أن يفي بالغرض، وبعدها طبعوا عدة صمامات أخرى.

ومع حلول مساء الـ 14 من مارس تمكن الأطباء من استخدام الصمامات التي صنعت بتلك التقنية وركبوها على أجهزة العناية لتنقذ حياة 10 أشخاص في المشفى.

المصدر: chudotech