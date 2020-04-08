تعرف على أول حاسب محمول بشاشة Mini LED

تتحضرعملاقة التقنية MSI لإطلاق حاسب محمول متطور، وأول جهاز من نوعه مزود بشاشة Mini LED.

ومن أبرز ما يميز شاشة هذه الحاسب التي أتت بمقاس 17.3 بوصة هو قدرتها الممتازة على عرض الصور والفيديوهات العالية الدقة مثلها مثل الشاشات التي الموجودة في أفضل الهواتف الذكية الحديثة.

كما تؤمن شاشة هذا الحاسب سطوعا عاليا للصورة بفضل دعمها لمعيار HDR 1000، وتمتاز باستهلاكها القليل للطاقة.

وحصل حاسب MSI Creator 17 على تقنيات تجعل منه من أفضل الحواسب أداء كمعالج Core-i7 10875H من الجيل العاشر، ومعالج رسوميات NVIDIA RTX2060، وذاكرة وصول عشوائي 16/32 غيغابايت، وقرص تخزين داخلي بسعة 2 تيرابايت.

وزودته MSI بمنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية micro SD، ومنفذ USB-C، ومنفذ HDMI، وشرائح خاصة للاتصال مع الأجهزة الذكية وشبكات بلوتوث وWi-Fi.

المصدر: 3dnews