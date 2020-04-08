كاسبيرسكي تحذر من برمجيات خطيرة تهدد أجهزة أندرويد حول العالم!

حذرت شركة كاسبيرسكي من استمرار الهجمات الإلكترونية التي تعتمد على برمجيات xHelper و ما تزال تهدد آلاف أجهزة أندرويد حول العالم.

وأشارت الشركة إلى أن هذه البرمجيات التي تنتمي إلى فئة فيروسات Trojan تسببت حتى مارس الفائت بإصابة أكثر من 50 ألف جهاز أندرويد في عدة بلدان، وما يزال خطرها موجودا حتى اليوم.

وتكمن خطورة هذا النوع من الفيروسات بأنها وبعد وصولها إلى الأجهزة الذكية تساعد الجهة التي أرسلتها بالوصول إلى أنظمة التشغيل في تلك الأجهزة، والتحكم بمعظم وظائفها ومحتوياتها.

وتعتبر عملية إزالة هذه البرمجيات من الأجهزة معقدة جدا وصعبة كونها تقوم بإعادة استنساخ ملفاتها من جديد بعد الحذف، كما تؤثر xHelper على ملفات التطبيقات الموجودة في الهاتف أو الأجهزة الذكية وتحولها إلى ملفات غير قابلة للتعديل ما يصعب أيضا إزالة البرامج والتطبيقات التي تعرضت للاختراق.

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وتفاديا لإصابة الهواتف والأجهزة الذكية بهذه البرمجيات ينصح الخبراء بعد فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر، وتحميل التطبيقات الموثوقة من متجر غوغل الإلكتروني فقط، وتفعيل برامج مكافحة الفيروسات في الأجهزة.

المصدر: securelist