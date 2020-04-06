موتورولا تعلن عن أحدث هواتفها

بعد النجاحات التي لاقتها أجهزتها الذكية في الأشهر الـ 6 الماضية قررت موتورولا الإعلان عن هاتف جديد عملي ومنافس.

وتبعا للخبراء في موتورولا فإن هاتف moto g8 power lite الذي سيطلق في الأسواق أواخر الشهر الجاري هو نسخة معدلة عن g8 power الذي أطلق قبل مدة، مزودة بشاشة Max Vision بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (1600/720) بيكسل، وأبعاد "20:9".

youtube/Tech Spurt

كما سيأتي الهاتف الجديد بمعالج Mеdiatek MT6765 Hеlio P35 ثماني النوى بتردد 2.3 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات IMG PоwerVR GE8320، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت يمكن توسيعها عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.

وسيعمل هذا الجهازمع شبكات Bluetooth 4.2 و Wi-Fi 802.11 b/g/n، وسيزود بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، إضافة لبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

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أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (16+8+2) ميغابيكسل، فيها حساس خاص لقياس عمق الصورة وحساس لضبط التقريب أوتوماتيكيا أثناء التصوير، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 8 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: 4PDA