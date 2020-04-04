هاتف مميز من Xiaomi سعره 85 يورو فقط !

أعلنت Rеdmi التابعة لشركة Xiaomi عن نيتها إطلاق هاتف ذكي بمواصفات جيدة سعره 85 يورو فقط.

وسيأتي هاتف Redmi 8A pro بهيكل أنيق مصنوع من البلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش بوزن 188 غ، وشاشة بمقاس 6.2 بوصة بدقة عرض (1520/720) بيكسل.

كما سيحصل على معالج رباعي النوى Snapdragon 439، ومعالج رسوميات Adrеno 505، وذاكرة وصول عشوائي 2 أو 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 16/32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

youtube/DHIARCOM

وستزوده Rеdmi ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع (18 واطا)، ومنفذ USB Typе-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ونظام GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع.

youtube/ GadgetIn

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: 4PDA