إل جي ستنتج هواتف مميزة ورخيصة الثمن!

في ظل المنافسة الكبيرة التي تشهدها سوق الهواتف الذكية، وبعد أن لاحظت تراجع مبيعاتها من تلك الأجهزة في العامين الأخيرين، أعلنت إل جي أنها بدأت بتطوير هواتف ممتازة بأسعار رخيصة.

وأشارت إل جي إلى أنها أوقفت العمل على تطوير هاتف G9 ThinQ الذي كان من المفترض أن يصبح أفضل هواتفها، وأول جهاز ذكي من إنتاجها سيزود بمعالج Snapdragon 765G المتطور الذي يعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، كون تكلفة تصنيع الهاتف ستكون عالية، ولن يتمكن من منافسة العديد من الأجهزة في الأسواق.

وفي إطار حملتها لتطوير المنتجات قررت إل جي أيضا وقف إنتاج جميع هواتف الفئة G المصنفة من بين الهواتف غالية الثمن نسبيا، وبدأت العمل على إنتاج هواتف منافسة.

ومن أبرز الهواتف التي قد تطلقها الشركة قريبا سيكون LG V ThinQ، الذي سيدعم ميزة تشغيل شاشة إضافية ستثبت على غطاء حماية خارجي، كما سيحصل هذا الهاتف على شاشة أساسية بمقاس 6.9 بوصة، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، وكاميرا أساسية بدقة 48 ميغابيكسل.

المصدر: ixbt