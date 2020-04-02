غوغل تودع هواتف Pixel 3

أشارت مواقع متخصصة بشؤون التقنية إلى أن شركة غوغل توقفت عن بيع هواتف Pixel 3 عبر متاجرها الإلكترونية على الإنترنت.

وتبعا للمواقع فإن غوغل اتخذت هذه الخطوة لتعزيز مبيعات هواتفها الأحدث Pixel 4، وكانت قد أقدمت على إجراء مشابه في الأول من نيسان العام الماضي عندما أعلنت عن إيقاف مبيعات هواتف Pixel 2 عبر متاجرها الإلكترونية بعد نفاد مخزونها من هذه الأجهزة.

وكانت غوغل قد أطلقت نسختين من هواتف Pixel 3 عام 2018، الهاتف الأول جاء بمعالج snapdragon 845 ، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت، وشاشة بمقاس 5.5 بوصة، وبطارية بسعة 2915 ميلي أمبير.

وجاءت النسخة الأخرى بنفس المعالج وذاكرة التخزين وذاكرة الوصل العشوائي، لكنها تميزت عن الأولى بشاشة أكبر بمقاس 6.3 بوصة، وبطارية بسعة 3430 ميلي أمبير.

المصدر: 3dnews