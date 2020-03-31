ببطارية ممتازة.. سامسونغ تكشف رسميا عن M11

كشفت سامسونغ بشكل رسمي عن مواصفات M11، أحدث هواتفها من الفئة المتوسطة الذي سيطرح في الأسواق قريبا.

ومن أبرز ما جاء به هذا الهاتف بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تكفيه ليعمل يومين تقريبا، يمكن شحنها عبر شاحن سريع (15 واطا).

كما أتى الجهاز بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار بوزن 197 غراما، و شاشة LCD بمقاس 6.4 بوصة ودقة عرض (1560/720) بيكسل، فيها ثقب صغير للكاميرا الأمامية، وماسح لبصمات الأصابع مدمج فيها.

youtube/Chipset Türkiye

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (13+5+2) ميغابيكسل، فيها مستشعر خاص لتحديد عمق الصورة، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

وزود الجهاز أيضا بمنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وقدرة على الاتصال بشبكات Bluetooth 4.2 وشبكات Wi-Fi b/g/n، ومنفذين لبطاقات الاتصال.

أما ذاكرة الوصول العشوائي فيه فجاءت 4/3 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 32/64 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

المصدر: ixbt