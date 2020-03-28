تسريب مواصفات هواتف OnePlus المنتظرة

سرب المدون الشهير Ishan Agarwal مواصفات هاتفي الفئة الثامنة اللذين من المفترض أن تطلقهما OnePlus قريبا.

وتبعا للمدون فإن OnePlus ستطرح OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro بمواصفات متطورة، وسيحصل الجهازان على معالجات Qualcomm Snapdragon 865، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية UFS 3.0 128/256 غيغابايت، لكن الأول سيزود بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X، فيما سيحصل الثاني على ذواكر LPDDR5 الأكثر تطورا، كما سيزود كلاهما بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

*256GB Guys Sorry! Corrected table with it: pic.twitter.com/no8Tc7BkQX — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 25, 2020

وفيما يتعلق بالشاشات فسيأتي OnePlus 8 بشاشة بمقاس 6.55 بوصة بتردد 90 هيرتز ودقة عرض Full HD، أما OnePlus 8 Pro فسيحصل على شاشة بمقاس 6.7 بوصة بتردد 120 هيرتز ودقة عرض QHD+.

أما بطارية الهاتف الأول فستكون بسعة 4300 ميلي أمبير، وبطارية الهاتف الثاني فبسعة 4510 ميلي أمبير، وستعمل هذه البطاريات مع شاحن سريع (30 واطا).

وبالنسبة للكاميرات فأول هاتف سيحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+16+2) ميغابيكسل، فيما ستكون كاميرا الهاتف الثاني أفضل بكثير وبأربع عدسات بدقة (48+48+8+5) ميغابيكسل.

المصدر: ixbt