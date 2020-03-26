بكاميرا 108 ميغابيكسل.. تعرف على هاتف Mi Note 10 Pro

اكتسب هاتف Xiaomi Mi Note 10 Pro شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب ميزاته المتطورة التي ينافس فيها أحدث هواتف آبل وسامسونغ.

ورغم سعره الذي لا يتجاوز الـ 600 دولار فقد زودته Xiaomi بالعديد من التقنيات التي لم تحصل عليها إلا قلة قليلة من الهواتف حاليا، فقد أتى هذا الهاتف بكاميرا أساسية بأربع عدسات فيها حساس متطور بدقة 108 ميغابيكسل.

كما حصل على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل بخاصية التعرف على الوجوه، مدمجة في شاشة AMOLED بمقاس 6.47 بوصة ودقة عرض (2340/1080) بيكسل.

youtube/ ·Arstayl·

ويضمن أداءه الممتاز في التعامل مع البيانات والصور معالج Qualcomm Snapdragon 730G ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع.

وزودته Xiaomi أيضا بمنفذين لبطاقات الاتصال، وبطارية بسعة 5260 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن سريع (30 واطا)، وهيكل مقاوم للماء والغبار بوزن 208 غ، إضافة إلى شريحة NFC، ومنفذ USB-C، وأنظمة تمكنه من الاتصال مع الأجهزة الذكية عبر شبكات البلوتوث من الجيل الخامس، وشبكات Wi-Fi.

المصدر: ixbit