بكاميرات متطورة.. Xiaomi تكشف عن أحدث هواتفها

أزاحت شركة Xiaomi الصينية الستار عن هاتفها الأحدث Redmi Note 9S، الذي تنوي من خلاله منافسة هواتف سامسونغ الجديدة.

ومن أبرز ما يميز هذا الهاتف الكاميرا الأمامية المدمجة بالشاشة وفق تقنية Tiny DotDisplay، والتي أتت بدقة 16 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

كما زود هذا الجهاز بكاميرا أساسية بأربع عدسات بدقة (48+8+5+2) ميغابيكسل، صنفت من بين أفضل كاميرات الهواتف الموجودة حاليا.

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وحصل Redmi Note 9S على شاشة IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة بدقة عرض (24001080) بيكسل، مزودة بخاصية حماية العين من الإشعاعات الضارة، إضافة لبطارية بسعة 5020 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع واللاسلكي عبر شاحن (22.5 واط).

أما المعالج فجاء من نوع snapdragon 720g، وذاكرة الوصول العشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 64/128 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

وزود الهاتف بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC، وبوصلة إلكترونية، وأنظمة للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: ixbt