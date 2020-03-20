هواوي تطلق جيلا جديدا من الهواتف

رغم العقوبات المفروضة عليها وصعوبات الإنتاج بسبب تفشي وباء كورونا في الصين، تواصل هواوي تطوير أجيال جديدة من الهواتف.

وتبعا لمواقع مهتمة بشؤون التقنية فإن هواوي سجلت براءتي اختراع لنموذجين جديدين من الهواتف ستكشف عنهما قريبا.

ومن المفترض أن يحمل الهاتفان الرموز التجارية JER-AN10 و JеF-AN00، ويطلقا تحت اسمي Nova 7 و Nova 7 Pro التجاريين.

وسيزود الهاتفان بمعالجات Kirin 820 وKirin 990المتطورة، وذاكرة وصول عشوائي 8/10 غيغابايت، وشرائح مودم للعمل مع شبكات 5G.

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كما سيحصلان على شاشات OLЕD عالية الدقة، ميزات الشحن السريع والشحن اللاسلكي للبطارية، مستقبلات لإشارات الراديو FM، وقدرة على الاتصال مع الأجهزة الإلكترونية عبر شبكات "بلوتوث-5".

وهاتف Nova 7 Pro من المفترض أن يحصل على كاميرا بـ 5 عدسات، فيها مستشعر إلكتروني متطور بدقة 108 ميغابيكسل.

ومن المتوقع أن تكشف عنهما هواوي في النصف الأول من العام الجاري، لتبدأ ببيعهما بأسعار تتراوح ما بين 320 و500 دولار.

المصدر: IXBIT