 
مباشر
عاجل
ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا في ألمانيا 2801 حالة في يوم واحد

آبل تطلق عدة نماذج من حواسب آيباد

العالم الرقمي و Social media

آبل تطلق عدة نماذج من حواسب آيباد
youtube/ Apple
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ngwl

أكدت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة آبل ستكشف قريبا عن عدة نماذج من حواسب iPad Pro اللوحية المعدلة.

وتبعا للتسريبات فإن آبل ستطلق 4 نماذج من iPad Pro، نماذج مزودة بشاشات بمقاس 11 بوصة، ونماذج بشاشات 12.9 بوصة تدعم ميزة الاتصال عبر الشبكات الخلوية.

ومن المفترض أن يحمل الجهازان المزودان بشاشة 11 بوصة اسم iPad Pro A2228 و Pad Pro A2231، أما الجهازان الأكبر فسيحملان اسم iPad Pro A2229 و Pad Pro A2233.

وكانت عدة مواقع مهتمة بشؤون التقنية قد أشارت في وقت سابق إلى أن أجهزة آيباد الجديدة ستزود بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة فيها مستشعر يمكنها من التقاط صور ثلاثية الأبعاد.

إقرأ المزيد
هواوي تتحدى آبل بساعة ذكية تعمل أسبوعين بشحنة واحدة!
هواوي تتحدى آبل بساعة ذكية تعمل أسبوعين بشحنة واحدة!

كما من المفترض أن تحصل هذه الاجهزة على ملحقات خارجية جديدة منها لوحات مفاتيح تجعلها شبيهة بالحواسب الشخصية، فيها لوحة touchpad  تعمل باللمس.

وستسمح iOS الجديدة التي ستحصل عليها هذه الحواسب لبرمجيات تلك الأجهزة بالتعرف على الفأرة الإلكترونية التي تستخدم مع الحواسب المكتبية والشخصية.

المصدر: cnews

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا