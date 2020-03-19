آبل تطلق عدة نماذج من حواسب آيباد

أكدت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة آبل ستكشف قريبا عن عدة نماذج من حواسب iPad Pro اللوحية المعدلة.

وتبعا للتسريبات فإن آبل ستطلق 4 نماذج من iPad Pro، نماذج مزودة بشاشات بمقاس 11 بوصة، ونماذج بشاشات 12.9 بوصة تدعم ميزة الاتصال عبر الشبكات الخلوية.

ومن المفترض أن يحمل الجهازان المزودان بشاشة 11 بوصة اسم iPad Pro A2228 و Pad Pro A2231، أما الجهازان الأكبر فسيحملان اسم iPad Pro A2229 و Pad Pro A2233.

وكانت عدة مواقع مهتمة بشؤون التقنية قد أشارت في وقت سابق إلى أن أجهزة آيباد الجديدة ستزود بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة فيها مستشعر يمكنها من التقاط صور ثلاثية الأبعاد.

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كما من المفترض أن تحصل هذه الاجهزة على ملحقات خارجية جديدة منها لوحات مفاتيح تجعلها شبيهة بالحواسب الشخصية، فيها لوحة touchpad تعمل باللمس.

وستسمح iOS الجديدة التي ستحصل عليها هذه الحواسب لبرمجيات تلك الأجهزة بالتعرف على الفأرة الإلكترونية التي تستخدم مع الحواسب المكتبية والشخصية.

المصدر: cnews