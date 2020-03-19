تعرف على أحدث سماعات Beats اللاسلكية

بدأت شركة Beats الشهيرة المملوكة من آبل بطرح سماعاتها اللاسلكية المتطورة الجديدة المخصصة لمستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية.

وتتألف السماعات الجديدة من قطعتين يمكن تثبيتهما على الأذنين بسهولة بفضل قطع مطاطية تستدير حول الأذن وتمنع سقوطهما حتى أثناء الجري أو ممارسة التمارين الرياضية.

كما تتميز النسخة الأحدث من Powerbeats بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IPX4، ومايكروفونات خاصة لعزل الضوضاء الخارجية أثناء الاستماع للموسيقى أو إجراء المكالمات الهاتفية، وفي كل سماعة قطع مطاطية خاصة تدخل في الأذن، صممت بأحجام مختلفة لتناسب جميع المستخدمين.

وأتت Powerbeats بالعديد من التقنيات الفريدة التي تجعلها مفضلة لأصحاب الهواتف، فعند نزع السماعة من الأذن يقوم الهاتف المتصل بها بإيقاف الموسيقى تلقائيا، كما زودت بقدرة على التعامل مع المساعدات الصوتية.

وزودتها Beats ببطارية تمكنها من العمل لأكثر من 12 ساعة، إضافة لعلبة بلاستيكية ببطارية إضافية تكفي لشحن السماعات 3 مرات.

المصدر: kod.net