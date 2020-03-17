"أندرويد-10" الجديد يصل عددا من هواتف سامسونغ

أعلنت سامسونغ أن نظام "أندرويد-10" مع واجهات One UI 2.0 أصبح متاحا لعدد جديد من هواتفها الذكية.

وأوضحت سامسونغ أن أصحاب هواتف Galaxy A6-2018 وGalaxy A80وGalaxy A7-2018 بات بإمكانهم تحميل نظام التشغيل الجديد لتنضم هذه الهواتف إلى مجموعة هواتفها من الفئة المتوسطة التي تعمل بأفضل نظام أندرويد.

وكانت سامسونغ قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أن النظام المذكور أصبح متاحا لهواتف Galaxy M40 و Galaxy A70و Galaxy A70s.

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ووصل نظام التشغيل الجديد في وقت سابق من هذا العام إلى العديد من هواتف سامسونغ مثل Galaxy S10 وGalaxy S10 Plus وGalaxy S10E، وهواتف Note من الفئة 9 و10، إضافة إلى هواتف الفئة .S9

ويحمل التحديث الخاص بهاتف Galaxy A7 الرمز A750FXXU4CTBC، ويبلغ حجمه نحو 1.3 غيغابايت، أما تحديث هاتف Galaxy A6 فأتى باسم A600FNXXU5CTB9، وتحديث هاتف Galaxy A80 أتى تحت رمز A805FXXU4BTC3 وأضاف تحديثات أمنية لهذه النوع من الهواتف.

ويأتي "أندرويد-10" لهذه الأجهزة بالعديد من الميزات مثل واجهات الاستخدام العملية والمريحة، والوضع الداكن، ميزات عدة تسهل التحكم بالتطبيقات.

المصدر: ixbit