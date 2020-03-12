بـ 5 كاميرات وسعر منافس.. xiaomi تكشف عن هاتفها المنتظر!

أزاحت عملاقة التقنية الصينية xiaomi الستار عن هاتف Redmi Note 9 Pro Max الذي انتظره عشاق الهواتف المتطورة لأكثر من سنة.

وجاءت الهواتف الجديدة بعدة نسخ تتراوح أسعارها ما بين 200 و255 دولارا، وبالرغم من أسعارها المنافسة إلا أنها حصلت على كاميرات تنافس فيها أغلى الهواتف من حيث قدرات التصوير.

فالكاميرا الأساسية لتلك الهواتف جاءت بـ 4 عدسات بدقة (64+8+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل.

youtube/ VseKitai

وتتميز تلك الهواتف أيضا بقدرة على معالجة البيانات والاتصال بالإنترنت بسرعة كبيرة بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 720 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايات.

وزودتها xiaomi أيضا بشاشات عالية الدقة بمقاس 6.67 بوصة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5 مقاوم للصدمات والخدوش، وذاكرة داخلية 64/128 غيغابايت، وبطارية ممتازة بسعة 5020 ميلي أمبير تعمل مع ميزة الشحن السريع عبر شاحن (33 واطا).

كما حصلت تلك الأجهزة على ماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبلات لإشارات الراديو.

ويبلغ سعر النسخة المزودة بذواكر 6/64 غيغابايت 200 دولار فقط، أما النسخة بذواكر 6/128 فسعرها 225 دولارا، والنسخة بذواكر 8/128 سعرها 255 دولارا.

المصدر: ixbit