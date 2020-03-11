 
مباشر

نوكيا تطلق هاتفا بقدرات تصوير ممتازة سعره 180$

العالم الرقمي و Social media

نوكيا تطلق هاتفا بقدرات تصوير ممتازة سعره 180$
Reuters tt
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nf6w

تتحضر شركة نوكيا لإطلاق هاتف جديد سينافس بسعره ومواصفاته أحدث هواتف هواوي وسامسونغ المطروحة في الأسواق.

ومن أبرز المواصفات التي سيأتي بها هاتف Nokia 5.3 الجديد:

-كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (16+8+8+5) ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

- شاشة عالية الدقة بحجم 6.5 بوصة وأبعاد "18.5:9".

- ماسح لبصمات الأصابع مثبت على الواجهة الخلفية.

- معالج Snapdragon 660 أو Snapdragon 665.

- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

- ذاكرة وصول عشوائي 4/3 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

- قدرة على العمل مع شبكات 5G.

- منفذ 3.5 ملم للسماعات.

- أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: ixbt

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا