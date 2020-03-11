نوكيا تطلق هاتفا بقدرات تصوير ممتازة سعره 180$

تاريخ النشر: | 20:00 GMT | العالم الرقمي و Social media

تابعوا RT على

تتحضر شركة نوكيا لإطلاق هاتف جديد سينافس بسعره ومواصفاته أحدث هواتف هواوي وسامسونغ المطروحة في الأسواق.

ومن أبرز المواصفات التي سيأتي بها هاتف Nokia 5.3 الجديد:

-كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (16+8+8+5) ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

- شاشة عالية الدقة بحجم 6.5 بوصة وأبعاد "18.5:9".

- ماسح لبصمات الأصابع مثبت على الواجهة الخلفية.

- معالج Snapdragon 660 أو Snapdragon 665.

- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

- ذاكرة وصول عشوائي 4/3 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

- قدرة على العمل مع شبكات 5G.

- منفذ 3.5 ملم للسماعات.

- أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: ixbt