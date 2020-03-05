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تسريبات تكشف عن هاتف Galaxy الرخيص القادم

العالم الرقمي و Social media

تسريبات تكشف عن هاتف Galaxy الرخيص القادم
youtube/TechSole Blog
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شدت انتباه عشاق هواتف سامسونغ مؤخرا الصور والتسريبات التي كشفت عن بعض خصائص هاتف Galaxy A21 الذي سيظهر في الأسواق بسعر رخيص قريبا.

وبالنظر للصور المسربة لتصميم هذا الهاتف نلاحظ أنه سيأتي بكاميرا أساسية بـ 3 عدسات، موضوعة بشكل أفقي كما في هاتف "نوت" الأحدث من سامسونغ، أما الكاميرا الأمامية فلن تكون في منتصف الشاشة من الأعلى كما ذكر سابقا بل ستكون في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة.

أما الواجهة الخلفية للهاتف فستضم ماسحا لبصمات الأصابع مثبتا في منتصفها، ومصباح إضاءة بالقرب من الكاميرا، وفتحة في قسمها السفلي الأيمن مخصصة لإخراج الأصوات من المكبرات.

كما يظهر في الصور أن الهاتف سيحصل على منفذ  للشحن ونقل البيانات USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، أما زر الطاقة وأزرار التحكم بالأصوات فستكون مثبتة على حافة الهيكل اليمنى.

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ومن المفترض أن يحصل Galaxy A21 على معالج Exynos 7904 ، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ونظام تشغيل Android 10، أما سعره فسيكون نحو 150 دولارا.

المصدر: ixbt

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