آبل تطلق نسخة جديدة من MacBook

أكدت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن آبل ستطرح قريبا نموذجا معدلا من حواسب MacBook Pro الشخصية الشهيرة.

وتبعا للتسريبات ستحصل النسخة الجديدة من MacBook Pro على شاشة بمقاس 14 بوصة، مزودة بتقنية Mini-LED التي تعطي دقة أكبر وتباينا أفضل للصور، وتجعل الألوان أكثر واقعية مقارنة بشاشات LCD الموجودة في حواسب آبل حاليا.

وسيخلو الحاسب الجديد من لوحة مفاتيح Butterfly التي اشتكى مستخدمو آبل من مشكلاتها، وسيزود بلوحة مفاتيح محسنة تصدر أقل قدر من الضجيج عند استخدام المفاتيح للطباعة، ومزودة بملحقات مطاطية خاصة تمنع تسرب الماء والغبار إليها.

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كما من المفترض أن يحصل هذا الجهاز على معالجIntel Core ثماني النوى من الجيل التاسع، بتردد يصل إلى 4.8 غيغاهيرتز، مع خاصية Turbo Boost، وقرص تخزين داخلي SSD بسعة 1 أو2 تيرابايت، وذاكرة وصول عشوائي قد يصل حجمها إلى 32 غيغابايت.

وتزامنا مع طرحها لهذا الحاسب من المفترض أن تطرح آبل أيضا نسخا جديدة من MacBook Pro مزودة بشاشات .313 و15 بوصة، وتكشف عن جيلها الأحدث من حواسب آيباد اللوحية.

المصدر: 4APK