ما الجديد في أجهزة iPad القادمة؟

سربت مواقع مختصة بشؤون التقنية معلومات تتعلق ببعض التقنيات الجديدة والميزات التي سيحصل عليها الجيل الجديد من أجهزة iPad.

وتبعا للتسريبات فإن آبل عازمة هذا العام على إطلاق سلسلة جديدة من حواسب iPad اللوحية، أبرزها سيكون حاسب iPad Pro.

ومن غير المتوقع أن يحصل الحاسب المذكور على تغيرات رئيسية من حيث التصميم والمظهر مقارنة بحواسب iPad Pro الحالية، لكنه سيحصل على ملحقات تجعل منه أكثر عملية وسهولة في الاستخدام.

ومن أبرز هذه الملحقات ستكون هناك لوحة مفاتيح خارجية قادرة على الاتصال بالحاسب عبر منفذ مغناطيسي، فيها لوحة touchpad تعمل باللمس تشبه تلك الموجودة في الحواسب الشخصية المحمولة، يمكن للمستخدم تفعيلها عبر ميزة Assistive Touch الموجودة في إعدادات الجهاز.

والمميز في لوحة المفاتيح المذكورة هو أنها مغطاة بطبقة من المطاط الطري تقلل بشكل كبير من الأصوات الناجمة عن المفاتيح أثناء الكتابة، وتحميها من الماء والغبار.

كما من المفترض أن يحصل iPad Pro الجديد على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة شبيهة بتلك الموجودة في هواتف "آيفون-11"، فيها مستشعر خاص يمكنها من التقاط الصور بتقنية 3D، إضافة لقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.

المصدر: فيستي