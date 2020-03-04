الكشف عن هاتف نوكيا القادم

سرب المدون الشهير Bеn Gеskin صورا ومعلومات عن هاتف جديد يتوقع أن يحقق لشركة نوكيا مبيعات كبيرة في سوق الأجهزة الذكية هذا العام.

وبالنظر للصور المسربة نلاحظ أن الهاتف الجديد سيحصل على كاميرا أساسية بأربع عدسات، من المفترض أن تكون إحدى أفضل الكاميرات التي ستتوفر في الهواتف هذه السنة.

وستأتي الكاميرا في إطار دائري مميز، وسيكون لها قدرة على تقريب الصورة بمعدل X22، كما ستعتمد على عدسات Zеiss الشهيرة لتكون قادرة على التقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة، أما الكاميرا الأمامية فستكون بدقة 24 ميغابيكسل وميزة التعرف على الوجوه.

Here's my vision of Nokia 9.2 PureView pic.twitter.com/cJtqvX2eLE — Ben Geskin (@BenGeskin) February 29, 2020

وسيزود هذا الهاتف بشاشة P-OLED بدقة (2560/1440) بيكسل، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني ونقل البيانات، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

وسيضمن أداءه السريع معالج Qualcomm Snapdragon 865 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Kryo 585، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت.

المصدر: 4APK