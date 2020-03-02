هواوي تكشف عن هاتف متطور بـ 160$!

يستعد عملاق صناعة التقنية الصيني هواوي لطرح هاتف Y7p بقدرات تصوير ممتازة وتقنيات منافسة، وبسعر 160 دولارا فقط.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية التي يحملها هذا الهاتف:

-كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، فيها عدسة بدقة 48 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 8 ميغابيكسل بفتحة كبيرة ، وعدسة بدقة 2 ميغابيكسل لتحديد عمق الصورة.

- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

- معالج Kirin 710 ثماني النوى بتردد 2.2 غيغاهيرتز.

- ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع.

- ماسح لبصمات الأصابع.

youtube/YugaTech

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- شاشة بمقياس 6.39 بوصة ودقة عرض (1560/750)، وأبعاد "19.5:9".

- هيكل مقاوم للماء والغبار بوزن 176 غ.

- نظام تشغيل "أندرويد-9".

- منفذ 3.5 ملم للسماعات.

- منفذ micro USB.

- أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: megaobzor