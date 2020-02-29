بـ 5 كاميرات.. هواوي تطلق P40 Lite

لاحظت هواوي النجاحات الكبيرة لهواتف سامسونغ متوسطة الفئة التي ظهرت في العامين الأخيرين لذا قررت منافسة تلك الهواتف عبر P40 Lite الرخيص والمزود بقدرات تصوير ممتازة.

وبالرغم من سعره الذي يبلغ نحو 290 يورو، فقد زودته هواوي بتقنيات تجعله من بين أبرز الأجهزة الذكية، وأهمها كاميرا أساسية بأربع عدسات بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل.

كما جاء Huаwei P40 Lite بمعالج Kirin 810 ثماني النوى يمنحه سرعة كبيرة في التعامل مع البيانات، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

youtube/Topes de Gama

وهيكل هذا الهاتف جاء مقاوما للماء والغبار، مصنوعا من المعدن والبلاستيك والزجاج، بوزن 183 غ وأبعاد (159/76/8.7) ملم، مزودا بشاشة عالية الدقة بمقاس 6.4 بوصة قادرة على عرض فيديوهات وصور FullHD.

كما زودت هواوي جهازها الجديد أيضا ببطارية بسعة 4200 ميلي أمبير، تتميز بخاصية الشحن السريع عبر شاحن (40 واطا)، إضافة لخدمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات، ونظام تشغيل بواجهات ЕMUI 10 مبنية على Android 10.

المصدر: 4apk