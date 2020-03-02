غوغل تجعل متصفحها الإلكتروني أكثر أمانا

تركز غوغل في السنوات الأخيرة على تعزيز ميزات الأمان وحماية خصوصية مستخدمي الإنترنت، لذا تسعى دوما لتطوير متصفح Chrome أحد أكثر المتصفحات استخداما في العالم.

وفي خطوة جديدة لمعالجة مشكلات الأمان والخصوصية بدأت غوغل تطوير نسخة جديدة من Chrome من المفترض أن تتاح لمستخدمي الحواسب والأجهزة الذكية في أبريل المقبل.

ومن أهم ما سيميز النسخة المنتظرة من هذا المتصفح هو أنها ستحذر المستخدمين عند الدخول إلى مواقع إلكترونية مشبوهة، كما سترسل رسائل تحذيرية لهم قبل تحميل أي ملف غير آمن من الممكن أن يحوي برمجيات ضارة عبر الإنترنت.

إقرأ المزيد

ومن بين الملفات الخطرة التي قد ينبه Chrome المستخدمين بعد تحميلها ملفات exe التنفيذية، أو الملفات الأرشيفية أو تلك التي تتضمن صورا وفيديوهات قد تحوي على فيروسات، كما قد يحظر تحميل الملفات غير الآمنة تماما عبر HTTPS.

وكانت غوغل قد أدخلت العديد من الميزات على نسخ Chrome في العامين الأخيرين، منها ميزة الوضع الليلي، وميزة "التصفح الخفي" التي لا تسمح بظهور أسماء وعناوين الصفحات والمواقع التي دخلها المستخدم، كما تحمي المستخدم أثناء تصفحه للمواقع من ظهور الإعلانات المزعجة.

كما عملت على تطوير تقنية جديدة ستساعد المتصفح على إظهار أكبر عدد من الأخبار المتعلقة بالكلمات أو الجمل المفتاحية التي يدخلها أثناء بحثه عن موضوع معين.

المصدر: chromium.org