خرائط غوغل تعود لأشهر المتصفحات على الحواسب!

بعد أن افتقدها الكثيرون من مستخدمي الإنترنت عبر الحواسب لسنوات، عادت خدمة الخرائط Google Earth من غوغل لتعمل على أشهر المتصفحات العالمية.

وقالت غوغل في تدوينة حول الموضوع إن خدمة Google Earth المخصصة للعمل على الحواسب باتت تدعم العمل مع العديد من المتصفحات العالمية غير متصفح Chrome، مثل متصفح Firefox و Microsoft Edge و Opera.

وأشار الخبراء في غوغل إلى أن الخدمة عادت لتعمل مع العديد من المتصفحات الأخرى بفضل تخلي الشركة عن تقنية NaCI في نسخة الويب الخاصة بـ Google Earth التي مع الحواسب، وانتقالها لدعم تقنية WebAssembly التي تدعمها أشهر المتصفحات العالمية.

وأضافوا: "لدينا المزيد للقيام به لتصل خدمتنا إلى أكبر قدر من المستخدمين ومتصفحات الإنترنت، وإدخالها إلى متصفح Safari أيضا".

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وكانت غوغل قد طرحت عام 2017 نسخة من Google Earth مصممة للعمل مع الحواسب، لكنها كانت تعمل مع متصفح Chrome فقط، لذا غابت هذه الخدمة عن الكثير من عشاقها من مستخدمي الإنترنت عبر الحواسب.

وGoogle Earth هي خدمة طورتها غوغل لتساعد المستخدمين في التعرف على مختلف مناطق الكرة الأرضية عبر الصور أو الـ "كاميرا الافتراضية" لتمكنه من مشاهدة تلك المناطق وكأنه يرصدها من الأعلى عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: 3dnews